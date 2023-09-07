Fix Price готовится открыть магазины в ОАЭ

Первые объекты могут начать работать в 2024 году, сообщил гендиректор ретейлера Дмитрий Кирсанов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price, развивающий сеть магазинов низких фиксированных цен, готовится запустить магазины в Объединенных Арабских Эмиратах, первые объекты могут открыться в следующем году, сообщил гендиректор Fix Price Дмитрий Кирсанов.

"Сейчас мы также работаем над запуском нашей сети в Объединенных Арабских Эмиратах и надеемся, что первые магазины Fix Price в этом регионе откроют свои двери для покупателей уже в следующем году", - сказал Кирсанов, слова которого приводятся в сообщении компании по финансовым результатам за первое полугодие.

Он указал, что во втором квартале ретейлер продолжил международную экспансию сети, открыв первые магазины Fix Price в Армении по программе франчайзинга. "Мы видим значительный потенциал для расширения нашего бренда на этом перспективном рынке", - отметил топ-менеджер.

Кроме того, ранее в 2023 году Fix Price начал работу в Монголии, открыв два магазина в Улан-Баторе. "Таким образом, наша компания теперь представлена в девяти странах", - сказал Кирсанов.