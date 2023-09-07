РЖД проиндексируют зарплату железнодорожников на 3%

Тарифные ставки и оклады повысят с 1 октября

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" (РЖД) проиндексирует заработную плату железнодорожников на 3% с 1 октября текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

"Зарплата железнодорожников будет проиндексирована на 3% с 1 октября", - говорится в сообщении.

В холдинге отметили, что повышение оплаты труда касается и связанных с РЖД сотрудников частных образовательных учреждений и учреждений здравоохранения.

"Это вторая индексация заработной платы в текущем году. Общий размер повышения тарифных ставок и окладов составит 5,3%, что соответствует величине прогнозного индекса потребительских цен Минэкономразвития", - заключили в холдинге.