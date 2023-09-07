Золотовалютные резервы Белоруссии увеличились до $7,99 млрд

По данным Нацбанка страны, они выросли на $17,7 млн

МИНСК, 7 сентября. /ТАСС/. Золотовалютные резервы Белоруссии по итогам августа выросли на $17,7 млн и на 1 сентября составляли $7,99 млрд. Об этом сообщили в Национальном банке Белоруссии.

"Международные резервные активы Республики Беларусь на 1 сентября 2023 года, по предварительным данным, составили $7,9912 млрд", - говорится в сообщении.

В августе 2023 года золотовалютные резервы выросли на $17,7 млн, с начала года они увеличились на $61,7 млн.

По итогам 2023 года Нацбанк ставит задачу сохранить ЗВР на уровне не менее $6 млрд.