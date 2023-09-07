"Ростелеком" подготовил инфраструктуру для видеонаблюдения за предстоящими выборами

На каждом избирательном участке установили компактные видеокамеры, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, сообщили в компании

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Ростелеком" подготовил всю необходимую инфраструктуру для видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября. Об этом говорится в сообщении компании.

"Ростелеком" завершил монтаж системы видеонаблюдения за выборами, которые пройдут в единый день голосования 10 сентября 2023 года", - сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники компании смонтировали более 15 тыс. IP-камер в помещениях территориальных и участковых избирательных комиссий в 30 регионах России. "На каждом избирательном участке специалисты "Ростелекома" установили компактные видеокамеры, коммутатор доступа, антивандальный шкаф и источник бесперебойного питания, время автономной работы которого составляет не менее 20 минут. В поле зрения камер с широким углом обзора попадают рабочие места членов избирательных комиссий со списками, ящики для голосования, сейф-пакеты, зоны выдачи бюллетеней и итогового подсчета голосов", - добавили в компании.

В период подготовки и проведения выборов, как рассказали в "Ростелекоме", более 1 тыс. технических специалистов компании будут круглосуточно следить за работой оборудования, вести техническую поддержку портала видеонаблюдения и обеспечивать его защиту.

Единый день голосования пройдет 10 сентября. Впервые в нем примут участие Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области. Запланировано свыше 4 тыс. избирательных кампаний в 85 субъектах РФ, в том числе в 21 регионе пройдут прямые выборы высших должностных лиц, а в 20 субъектах - выборы депутатов законодательных органов власти. Будет замещено более 34 тыс. мандатов.