7 сентября, 07:33

В Турции сообщили об отбуксировке из Босфора следовавшего в Россию сухогруза USG ZURICH

Это связано с поломкой двигателя судна, сообщили в турецком Управлении береговой охраны

АНКАРА, 7 сентября. /ТАСС/. Сухогруз USG ZURICH, следовавший в Россию, был отбуксирован из пролива Босфор в связи с поломкой двигателя. Об этом сообщили ТАСС в Управлении береговой охраны Турции.

"Грузовое судно USG ZURICH длиной 166 м, у которого во время следования из Тузлы [район провинции Стамбул] в Россию на юге Босфора произошла поломка двигателя, было отбуксировано в Ахыркапы буксиром KURTARMA-10", - сообщили в ведомстве.

Сухогруз ходит под флагом Либерии. Судно шло из Стамбула в Новороссийск. 

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