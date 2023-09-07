Торговля Хайнаня со странами БРИКС в январе - июле выросла на 71,7%, до $1,73 млрд

Крупнейшей по объему статьей экспорта Хайнаня в страны БРИКС являются изделия машиностроения и электроники

ХАЙКОУ, 7 сентября. /ТАСС/. Объем товарооборота между китайской провинцией Хайнань и странами БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) за первые семь месяцев этого года вырос на 71,7% в годовом выражении, до 12,48 млрд юаней (около $1,73 млрд). Об этом сообщила газета "Наньго душибао".

По данным таможенного управления региона, экспорт в страны БРИКС составил 1,83 млрд юаней (около $254,2 млн), увеличившись на 23,8% в годовом выражении, а импорт - 10,65 млрд юаней (около $1,48 млрд), продемонстрировав рост на 83,9%.

Как отмечает издание, 72,7% товарооборота приходится на частные компании. Крупнейшей статьей импорта из стран БРИКС среди сырья является уголь - его объем составил 4,97 млрд юаней ($690,3 млн). На втором месте металлическая руда - ее поставки из стран БРИКС составили 2,84 млрд юаней (около $394,4 млн).

В то же время крупнейшей по объему статьей экспорта Хайнаня в страны БРИКС являются изделия машиностроения и электроники - за первые семь месяцев этого года их поставки выросли на 59% в годовом выражении, составив 880 млн юаней (около $122,2 млн).

XV саммит БРИКС проходил 22-24 августа в Йоханнесбурге под председательством ЮАР и стал крупнейшей за последние годы встречей глав государств и правительств Глобального Юга. В число приглашенных вошли лидеры 54 африканских стран. Участники саммита договорились, что в состав объединения с 1 января 2024 года войдут Аргентина, Египет, Иран, ОАЭ, Саудовская Аравия и Эфиопия. К следующему саммиту будет подготовлен новый список возможных членов объединения.