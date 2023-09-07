Bloomberg: США и ЕС работают над тарифами на сталь КНР для решения торгового конфликта

По информации агентства, масштаб мер и страны, на которые они будут нацелены, еще обсуждаются

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. США и ЕС разрабатывают соглашение по новым тарифам на китайскую сталь для решения начатого администрацией бывшего президента США Дональда Трампа торгового конфликта. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По его информации, договоренность по новым тарифам станет частью так называемого глобального соглашения по устойчивости цен на сталь и алюминий, переговоры по которому ЕС и администрация президента США Джо Байдена ведут с 2021 года. Новое соглашение будет ориентировано на тарифы на импорт из Китая и будет "направлено на урегулирование спора", который начался, когда Трамп ввел тарифы на импорт металлов из Европы.

Как отмечает агентство, масштаб мер и страны, на которые они будут нацелены, еще обсуждаются.

В 2018 году Трамп ввел тарифы в размере 25% на сталь и 10% на алюминий из ЕС по соображениям национальной безопасности. В 2020 году Байден объявил о начале новой эры в торговых связях с Европой. Он отменил торговые барьеры на сумму $21,5 млрд и начал переговоры о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий.

Стороны обсуждают комплекс мер, касающихся отмены пошлин при соблюдении нескольких требований по сокращению выбросов. В марте США и ЕС заявили о намерении завершить переговоры по стали и алюминию к октябрю.