Титов посетит Китай 8-10 сентября для подготовки форума предпринимателей РФ и КНР

По словам организаторов мероприятия, 10 сентября состоится встреча бизнес-омбудсмена с директором Китайского центра по развитию международного бизнеса при Министерстве торговли Китая Ли Янцзюнем

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Бизнес-омбудсмен, председатель российской части Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов посетит Китай 8-10 сентября для подготовки российско-китайского форума малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили ТАСС организаторы мероприятия.

"8 сентября пройдет встреча с администрацией предстоящего в ноябре двустороннего форума малого и среднего предпринимательства (провинция Шэньси). 10 сентября состоится встреча Бориса Титова с директором Китайского центра по развитию международного бизнеса при Министерстве торговли КНР Ли Янцзюнем", - отметили организаторы форума.

Проведение российско-китайского делового форума малого и среднего предпринимательства запланировано на ноябрь. Мероприятие проводится регулярно с 2016 года. По традиции, его поочередно принимает каждая из стран. В 2023 году - очередь Китая, поэтому площадка мероприятия развернется в городском округе Сяньян провинции Шэньси.