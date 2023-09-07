ЦБ видит потенциал технологии токенизации денег на счетах для проведения расчетов

Деньги в банке могут учитываться в виде привычной записи на счете клиента или в виде записи с применением технологии токенизации, отметил регулятор

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Банк России представил доклад "Токенезированные безналичные деньги на счетах в банках", в котором рассказал о новой терминологии, возможностях использования токинезированных денег и различных подходах к регулированию этой сферы.

"Технология токенизации денежных средств на счетах в банках сможет открыть дополнительные возможности для проведения расчетов. Это будет зависеть от степени развития платежной системы в конкретной стране, планов по внедрению в ней цифровой валюты центрального банка, функциональности предлагаемых решений", - говорится в документе, опубликованном на сайте регулятора.

Как поясняет ЦБ, в международной практике токенизированными безналичными деньгами, как правило, называют все те же безналичные деньги, но их учет и обращение происходят с применением новых технологий. Деньги в банке могут учитываться в виде привычной записи на счете клиента или в виде записи с применением технологии токенизации.

Перспективы развития токенизированных безналичных денег во многом зависят от потребностей и бизнес-стратегии самих участников рынка, отмечает ЦБ. Регуляторы могут создавать для этого дополнительные условия, проводя донастройку регулирования и ограничивая возможные риски. В мире идет активная дискуссия о том, какие регуляторные подходы и сценарии оптимальны для обеспечения преимуществ, которые дает развитие цифровых платежей, а также о контроле рисков.