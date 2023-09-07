Здание под спортцентр на западе Москвы выставили на торги

С победителем подпишут договор на 25 лет

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столица выставила на торги здание 2008 года постройки на Мосфильмовской улице, в котором будущий арендатор сможет открыть спортивный центр. Об этом сообщил руководитель Департамента по конкурентной политике Москвы Иван Щербаков.

"Предприниматели приглашаются к участию в торгах по аренде здания спортивного назначения площадью более 2 тыс. кв. м в Раменках. С победителем подпишут договор на 25 лет. В течение этого срока он сможет оказывать на объекте спортивные, физкультурно-оздоровительные и иные сопутствующие услуги. Размер арендной платы определится в ходе открытого аукциона, который пройдет 15 сентября", - сказал Щербаков, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, трехэтажное здание находится в районе с многоэтажной жилой застройкой по адресу улица Мосфильмовская, дом 41, корпус 2. В нем есть двусветный спортивный зал площадью около 670 кв. м, 70-метровый тренажерный зал, а также душевые, санузлы, раздевалки, тренерские и подсобные помещения.

Так, заявочная кампания завершится 11 сентября, онлайн-аукцион пройдет на электронной торговой площадке "Росэлторг". Для участия в нем необходимы регистрация на площадке и усиленная квалифицированная электронная подпись. Информация об аукционах размещается на инвестиционном портале Москвы.

"Торги проводятся в рамках совместной программы департамента спорта и департамента экономической политики и развития города, направленной на повышение эффективности управления объектами массового спорта. В 2023 году по этой программе планируется передать частным операторам около 10 объектов Москомспорта. Они продолжат работу под управлением новых арендаторов и сохранят свою основную деятельность", - добавила министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития Мария Багреева.

Всего в рамках программы сейчас город проводит торги на право заключения договора долгосрочной аренды по пяти спортивным объектам. Спорткомплекс с закрытым теннисным кортом в Ясеневе и спортивный зал в Академическом районе были переданы в апреле и июле частному оператору "Спорт плюс", который управляет 30 спортплощадками под брендом City Sport.