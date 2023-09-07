"Норникель" и Мурманская область направят на развитие региона 10 млрд рублей

Большую часть денег планируют потратить на здравоохранение, образование, культуру и социальную сферу

МУРМАНСК, 7 сентября. /ТАСС/. "Норникель" и Мурманская область направят 10 млрд рублей на развитие здравоохранения, культуры и образования в регионе. Соответствующее соглашение подписали президент компании Владимир Потанин и губернатор области Андрей Чибис.

"С президентом "Норникеля" Владимиром Потаниным подписали социально-экономическое соглашение на 10 млрд рублей. Деньги пойдут на 53 мероприятия на территории Мончегорска и Печенгского округа в 2023-2025 годах", - говорится в Telegram-канале руководителя региона.

Средства компании составят 6,26 млрд рублей, еще 3,78 млрд рублей - это средства консолидированного бюджета региона. Наибольший объем финансирования планируют направить на здравоохранение, образование, культуру и социальную сферу, а также на строительство, благоустройство, ЖКХ и ремонт дорог.

"Для "Норникеля" Мурманская область - один из важнейших регионов. Мы не просто продолжаем взаимодействие, но и выводим его на качественно новый уровень. Реализация нашей инвестиционной программы, а также запуск новых проектов неизменно приводит к появлению новых социальных программ. Они направлены на повышение комфорта жителей, на привлечение в регион молодых специалистов, на развитие арктического туризма", - прокомментировал подписание Потанин.

Среди запланированных проектов - обновление Мончегорской центральной районной больницы, ремонт жилья для врачей, приезжающих на работу в регион, модернизация Дворцов культуры в Мончегорске, Никеле и Заполярном. Также в список вошли строительство и реконструкция жилья и спортивных учреждений, проектирование визит-центра Лапландского заповедника и будущего туристического кластера Печенгского муниципального округа, в который войдут "Кольская сверхглубокая", "Плавильный цех" и "Шахта Каула-Котсельваара".

Прошлое соглашение между компанией и регионом действовало в период с 2020 по 2022 год. За время его действия реализовали 36 проектов в сфере здравоохранения, культуры, образования, спорта, развития территорий и улучшения городской среды Мончегорска и Печенгского округа. В частности, построили современный МРТ-центр в Мончегорске, отремонтировали и оснастили современным оборудованием Мончегорский политехнический колледж, реализовали масштабную программу по повышению энергоэффективности зданий образовательных учреждений.

О Кольской ГМК

Кольская горно-металлургическая компания (ГМК) - дочернее предприятие "Норникеля" со стопроцентной долей владения - одно из ведущих производственных комплексов Мурманской области. По итогам I полугодия 2023 года налоговые платежи "Норникеля" сформировали около 23% собственных доходов региона.