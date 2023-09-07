В "Ситидрайве" сообщили о росте парка почти на 30% с начала года

Он увеличился до 13 тыс. автомобилей, сообщили в сервисе

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Парк каршерингового сервиса "Ситидрайв" с начала 2023 года увеличился почти на 30%, до 13 тыс. автомобилей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"В сентябре на линии появится более 1 тыс. новых авто. С учетом этого общий парк сервиса превысит 13 тыс. единиц. Всего за 2023 год сервис увеличил активный парк почти на 30%, сейчас в нем представлено 22 бренда и 51 модель автомобиля", - говорится в сообщении компании.

Среди автомобилей, которые появятся на линии в Москве в сентябре, - 150 моделей Geely Atlas Pro, 150 Geely Coolray и 200 автомобилей Exeed LX. Автопарк Санкт-Петербурга пополнят 200 новых Haval Jolion, 50 Geely Atlas Pro и 50 Geely Coolray, а также 200 моделей Exeed LX.

Всего за восемь месяцев 2023 года "Ситидрайв" вывел в парк 12 новинок. Среди них - внедорожники Exeed LX и TXL, лифтбек JAC J7, кроссоверы JAC JS4 и JAC JS6. Кроме того, на линию вышли кроссовер Omoda C5 и седан Omoda S5, седан в сегменте эконом Changan Alsvin и кроссовер комфорт-класса Changan C5 55 Plus.

"Помимо этого, в парке сервиса появились отечественные автомобили - кроссовер "Москвич 3" и электромобиль "Москвич 3е". А недавно в парк вышла эксклюзивная для федерального каршеринга новинка - электромобиль Skywell ET5", - добавили в компании.