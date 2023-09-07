Эксперимент по блокировке на кассах просроченной продукции снизил ее продажи на 25%

По данным Ассоциации компаний розничной торговли, технология контроля продукции находится на "очень высоком уровне"

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Эксперимент по блокировке продаж на кассах магазинов просроченной и нелегальной продукции из числа категорий, маркировка которых обязательна, позволил снизить продажи таких товаров на четверть, сообщает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы цифровой маркировки "Честный знак").

"По итогам добровольного эксперимента по блокировке просроченных товаров на кассе с помощью маркировки "Честный знак" продажи просрочки участников эксперимента снижаются практически до нуля по мере тиражирования механизма на все магазины", - говорится в сообщении по итогам эксперимента по внедрению механизмов запрета просроченной и нелегальной продукции.

"Всего же по стране продажи маркированной продукции, по которой были выявлены несоответствия по данным системы маркировки, в том числе о сроках годности, за период проведения добровольного эксперимента снизились на 25% с более чем 10 млн единиц продукции до 7,5 млн единиц продукции", - добавляет ЦРПТ.

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших российских ретейлеров) указали, что технологии контроля качества, свежести и других параметров поступающей на полки продукции в крупных торговых сетях находятся на очень высоком уровне.

"Фактически они позволяют свести к минимуму риск попадания просрочки на полки и исключают возможность присутствия фальсифицированной продукции. Дополнительный контроль в виде проверки срока годности товара на кассе повысит качество обслуживания покупателей и полностью исключит для компаний риски продажи просроченной продукции" - добавили в АКОРТ.

Об эксперименте

Эксперимент проводился в России с 1 февраля по 1 августа 2023 года для отдельных видов молочной продукции, бутилированной питьевой и минеральной воды, пива и некоторых слабоалкогольных напитков, табачной продукции. Если в ходе проверки данных по каждой единице товара выявлялось, что код маркировки продавали повторно или срок годности товара истек, ПО магазина автоматически блокировало продажу такого товара.

ЦРПТ отмечает, что за время проведения эксперимента к нему присоединились более 30 торговых федеральных и региональных сетей, а также некоторые представители малоформатной торговли.

Система "Честный знак" внедрена в России с 2019 года для противодействия незаконному обороту товаров. Она охватывает молочную продукцию, бутилированную воду, лекарства, табак, пиво, обувь, товары легкой промышленности, шубы, шины, духи и фотоаппараты. В настоящее время проводится эксперимент по маркировке икры.