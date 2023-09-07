В Свердловской области сообщили о росте прожиточного минимума на 7% в 2024 году

Детский прожиточный минимум в регионе намерены увеличить на 4%

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. В Свердловской области утвердили в четверг повышение в 2024 году величины прожиточного минимума на 7%, что опережает среднероссийские темпы роста. Об этом сообщили в департаменте информационной политики региона.

"На 2024 год мы более чем на 7% увеличиваем величину прожиточного минимума, что будет учитываться при установлении и расчете социальных выплат", - цитирует департамент губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

Прожиточный минимум увеличили на 7,2% для трудоспособного населения и пенсионеров, этот рост выше прогнозируемой инфляции, а также опережает среднероссийские темпы увеличения прожиточного минимума на 6,1%. Для детей прожиточный минимум вырастет на 4%. В денежном выражении сумма составит - 15 101 рубль в месяц на душу населения. Для трудоспособного населения прожиточный минимум определили в размере - 16 460 рублей, для пенсионеров - 12 987 рублей, для детей - 15 208 рублей, добавили в департаменте.

Ранее размер прожиточного минимума корректировался ежеквартально. С 2021 года по федеральным правилам он устанавливается раз в год.