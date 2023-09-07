Медведев: в бюджете РФ будут заложены средства на создание соцобъектов в новых регионах

Около 3 тыс. таких объектов определили в приоритетном списке на основании народных программ ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, сообщил зампред Совбеза России

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Средства для создания социальных объектов, а также для строительства жилья и создания телекоммуникационных станций в новых регионах будут заложены в бюджете РФ на 2024 год. Об этом сообщил председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на совещании о работе по народной программе партии в новых регионах.

"Первостепенное значение среди проектов на новых территориях имеют те, которые связаны с развитием социальной инфраструктуры. Это, безусловно, строительство школ, детских садов, поликлиник, учреждений культуры, ну и многого другого, что, собственно, определяет нормальную жизнь. Около 3 тыс. таких объектов мы определили в приоритетном списке на основании народных программ Донецкой, Луганской народных республик, Запорожской, Херсонской областей. <...> Благодаря поддержке "Единой России" для достижения этих целей в федеральном бюджете на 2024 год предусмотрены необходимые средства", - сказал он.

"Не менее важная задача - это возведение жилья. Есть обязательство построить и восстановить 1,5 млн квадратных метров жилых площадей, оно зафиксировано в народных программах. Предусмотрено также строительство новых базовых телекоммуникационных станций. Это позволит существенно улучшить качество цифровой инфраструктуры", - сказал Медведев.