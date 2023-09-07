Bloomberg: Litasco "Лукойла" открыла офис в Мехико

По данным агентства, компания наняла Юри Каррено, который 25 лет проработал старшим трейдером по нефтепродуктам в трейдинговом подразделении Pemex

ТАСС, 7 сентября. Трейдинговое подразделение "Лукойла" Litasco открыло офис в Мехико, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, компания наняла трейдера Юри Каррено, который 25 лет проработал старшим трейдером по нефтепродуктам в трейдинговом подразделении мексиканского Pemex. Каррено приступил к работе в июле.

"Лукойл" работает в Мексике с 2015 года, когда компания вошла в проект разработки блока "Аматитлан". В июле 2017 года "Лукойл" стал победителем тендера по блоку 12, в 2018 году в составе консорциума с Eni выиграл право на заключение контракта в отношении блока 28. Также в 2018 г. компания договорилась с Eni по взаимному приобретению долей участия в блоках 10 и 12.