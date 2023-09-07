В КНР сообщили о снижении внешнеторгового оборота страны на 6,5% в январе - августе

По данным Главного таможенного управления Китая, показатель снизился до $3,89 трлн

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Объем торговли Китая с другими странами и регионами в январе - августе сократился в годовом исчислении на 6,5%, до $3,89 трлн. Об этом сообщило Главное таможенное управление КНР.

Объем китайского экспорта уменьшился на 5,6%, до $2,22 трлн. Импорт из-за рубежа в КНР снизился на 7,6% и составил $1,67 трлн.

Крупнейшие зарубежные торговые партнеры Китая - США ($438,1 млрд), Япония ($208 млрд), Республика Корея ($202,4 млрд), Россия ($155,1 млрд) и Австралия ($152,9 млрд). Объемы товарооборота с США, Японией и Южной Кореей снизились на 14,5%, 12,8% и 17% соответственно. Торговля с РФ выросла на 32%, с Австралией - на 4,4%.

Также таможенная статистика КНР отдельно учитывает объемы торговли материкового Китая с Гонконгом и Тайванем. На эти китайские регионы приходится значительная доля товарооборота. С Гонконгом он сократился на 5,9%, до $177,8 млрд, с Тайванем - на 21,3%, до $170,2 млрд.

По итогам 2022 года внешнеторговый оборот Китая составил $5,9 трлн.