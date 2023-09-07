7 сентября, 08:14,
обновлено 7 сентября, 08:38

Минпромторг дофинансирует программу льготного лизинга авто почти на 8 млрд рублей

По словам вице-премьер Дениса Мантурова, 2 млрд рублей, которые были выделены на льготный лизинг в этом году, уже израсходованы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Минпромторг РФ увеличит финансирование программы льготного лизинга автомобилей в 2023 году на 7,8 млрд рублей. Об этом заявил вице-премьер - глава ведомства Денис Мантуров в ходе церемонии запуска завода по производству автомобилей Sollers Argo в Ульяновске.

"Мы с завтрашнего дня возобновляем лизинговую программу автомобилей, добавив дополнительно 7,8 млрд рублей до конца года к двум, которые были изначально", - сказал он. "Рассчитываем на то, что будет до конца года реализовано порядка 15 тыс. автомобилей", - добавил Мантуров.

По словам вице-премьера, 2 млрд рублей, которые были выделены на льготный лизинг в этом году, уже израсходованы.

Минпромторг РФ возобновил программы льготного автокредитования и лизинга в РФ в июле 2022 года. 

Теги:
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссия
© Информационное агентство ТАСС
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