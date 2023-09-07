В НКБИ сообщили о росте рекомендованного дохода для выплаты ипотеки до 100 тыс. рублей

В январе показатель составлял 91,4 тыс. рублей, отметили в бюро

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Размер рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, в августе 2023 года увеличился по сравнению с январем 2023 года на 9,8%, составив 100,4 тыс. рублей (в январе 2023 года - 91,4 тыс. рублей). Об этом сообщило Национальное бюро кредитных историй (НБКИ).

"В 2023 году был отмечен рост ключевой ставки Банка России, рыночных ипотечных ставок (+0,4%), а также стоимости жилья и среднего размера ипотечного кредита (+4,2%). В то же время рост среднего срока ипотеки в этом году оказался менее значительным (всего 2,2%), не оказав существенного влияния на снижение среднего размера платежа по ипотечному кредиту. Таким образом, все упомянутые выше факторы привели к увеличению стоимости ипотечного кредита в стране", - говорится в сообщении.

Показатель рекомендованного семейного дохода фиксирует предельное отношение ежемесячных ипотечных платежей семьи (домохозяйства) к ежемесячным денежным поступлениям. Он рассчитывается на основании экономически обоснованного утверждения, что относительно комфортным для заемщика является соотношение ежемесячных платежей к ежемесячным доходам на уровне 1/3.

Показатель в региональном разрезе

Согласно данным бюро, в августе 2023 года самый высокий показатель рекомендованного семейного дохода, комфортного для обслуживания ипотечного кредита, среди 30 регионов с наибольшим объемом ипотечного портфеля зафиксирован в Москве (189,7 тыс. рублей), Московской области (143,2 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (129,7 тыс. рублей), Ленинградской области (109,3 тыс. рублей) и Краснодарском крае (106,5 тыс. рублей).

Наиболее серьезную динамику роста рекомендованного семейного дохода по сравнению с началом года продемонстрировали Удмуртская Республика (+22,2%), Краснодарский край (+17,9%), Волгоградская (+15,6%), Ленинградская (+15,2%) и Ростовская (+15,1%) области. В то же время наименьший рост показателя зафиксирован в Хабаровском крае (+0,2%), Оренбургской области (+2,2%), Ханты-Мансийском автономном округе (+2,4%), а также в Республике Саха (Якутия) (+4,3%) и Новосибирской области (+4,8%).

"Динамика рекомендованного семейного дохода заемщиков для комфортного обслуживания ипотеки в последнее время в большей степени определялась ростом ключевой ставки Банка России и рыночных ставок, а также увеличением стоимости квадратного метра жилья и среднего чека ипотечного кредита. При этом спрос россиян на кредиты на покупку жилья далек от снижения - с начала года объем ипотечного портфеля российских банков вырос на 12,7%", - сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он отметил, что, несмотря на рост индикатора комфортного обслуживания ипотеки, реальные доходы граждан остаются достаточно стабильными. "Поэтому говорить о существенном ухудшении ситуации с обслуживанием ипотечных кредитов пока не приходится. Вместе с тем заемщикам важно продолжать контролировать кредитную нагрузку и планировать свои финансы таким образом, чтобы выплаты по кредиту позволяли поддерживать привычный уровень жизни", - добавил Волков.