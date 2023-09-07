Московское предприятие поставило инновационные материалы для ремонта здания в Норильске

Высокотехнологичные системы внешнего армирования выдерживают различные условия среды, а также позволяют сократить ресурсы, необходимые для повышения несущей способности дома, сообщил Владислав Овчинский, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Столичное предприятие, специализирующееся на производстве композитов, направило за полярный круг материалы системы внешнего армирования (СВА) для реконструкции жилого дома. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

"Высокотехнологичные материалы московского предприятия "НЦК" используются во всех регионах России и в странах СНГ для ремонта, укрепления или реконструкции социально важных и других объектов. Они выдерживают различные погодные и внешние условия, а также позволяют сократить необходимые ресурсы. Компания направила в прошлом году в Норильск системы внешнего армирования для усиления железобетонных плит перекрытий и повышения несущей способности жилого дома. Это помогло провести работы в кратчайшие сроки. Сейчас объект готовится к заселению", - сказал Овчинский, слова которого приводит пресс-служба департамента.

Как уточнили в ведомстве, СВА предназначена для ремонта и усиления строительных конструкций с целью устранения последствий разрушения бетона и коррозии арматуры в результате длительного воздействия природных факторов и агрессивных сред в процессе эксплуатации. Применение композитных материалов на основе углеродных волокон позволяет продлить срок службы усиливаемых конструкций и значительно сократить время и стоимость проводимых работ.

"Важное преимущество СВА от компании перед другими решениями - усиление композитами не увеличивает нагрузку на ремонтируемые конструкции и не меняет их эстетический облик. Ранее вопросы применения композитных материалов для замены традиционных металлических конструкций в условиях вечной мерзлоты обсуждались в Институте Мерзлотоведения им. П. И. Мельникова СО РАН, Якутске", - цитирует пресс-служба руководителя департамента продаж предприятия Евгения Рафаилова.

Компания получила статус резидента особой экономической зоны "Технополис Москва", который позволяет использовать значительные льготы, в 2017 году. Предприятие на 10 лет освобождается от уплаты имущественного, транспортного и земельного налогов. Ставка налога на прибыль для нее составляет 2%. Также действуют льготы по аренде земли, выделенной под строительство предприятия, а по его завершении предоставляется возможность выкупить участок за 1% от кадастровой стоимости.