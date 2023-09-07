7 сентября, 08:43

"Яндекс" запустил YandexGPT 2

В компании сообщили, что новая языковая модель решает больше различных типов задач, чем ее первая версия

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Яндекс" представил YandexGPT 2 - новую языковую модель, которая решает больше различных типов задач, чем ее первая версия, сообщили в пресс-службе IТ-компании.

База данных, на которых обучали YandexGPT 2, ограничена мартом 2023 года. Она может адаптировать ответ под разные аудитории и переписывать его в других стилях и жанрах. Также она способна анализировать любые тексты в запросе длиной до тысячи символов, отвечать на вопросы к ним и структурировать информацию.

Эта нейросеть превосходит первую YandexGPT по генерации текста, его анализу, генерации идей, стилизации под определенную аудиторию и по фактовым запросам более чем на 60% по каждому пункту. 

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