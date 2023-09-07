Продажи электромобилей Evolute в августе выросли на 15%

Они составили 191

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Продажи электромобилей российского бренда Evolute в РФ в августе 2023 года выросли по сравнению с июлем на 15% и составили 191. Об этом говорится в сообщении компании "Моторинвест" (производит Evolute). За 8 месяцев текущего года продано более 1,2 тыс. электрокаров.

"В августе 2023 года на регистрационный учет был поставлен 191 экземпляр Evolute, что на 15% больше, чем месяцем ранее. За восемь месяцев 2023 года было зарегистрировано 1 220 экземпляров Evolute", - отмечается в сообщении. Доля бренда на рынке электрических автомобилей, таким образом, составила 19,6%.

Лидером продаж по итогам отчетного месяца стал электрокроссовер Evolute i-Joy - в августе была реализована 101 модель. Также за указанный период было продано 90 седанов Evolute i-Pro.

Кроме того, в августе "Моторинвест" продал 492 модели китайского бренда Voyah (компания занимается официальным импортом машин марки). Это на 17% больше, чем в июле. Всего же в январе - августе 2023 года было реализовано почти 2 тыс. электромобилей и гибридов марки.