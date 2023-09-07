Объем произведенной в КБР продукции сельского хозяйства вырос почти на 60% за пять лет

По словам министра сельского хозяйства региона Хасана Сижажева, такой рост произошел благодаря госпрограмме "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КБР"

НАЛЬЧИК, 7 сентября. /ТАСС/. Объем произведенной в Кабардино-Балкарии (КБР) сельскохозяйственной продукции вырос почти на 60% за пять лет. Увеличение производства основных видов продукции стало возможным благодаря госпрограммам, сообщил ТАСС министр сельского хозяйства региона Хасан Сижажев.

"За последние пять лет объем продукции сельского хозяйства вырос на 57%. Благодаря мероприятиям госпрограммы ["Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в КБР"] аграрии Кабардино-Балкарии сделали мощный рывок в производстве основных видов продукции, а по отдельным позициям республика ежегодно бьет собственные рекорды", - рассказал Сижажев.

Так, в последние годы валовой сбор зерна в регионе превысил 1 млн 300 тыс. тонн, в том числе собрано кукурузы на зерно более 1 млн тонн. Это достигнуто и за счет увеличения урожайности, которая за пять лет выросла на 8% и составляет 58,5 ц/га. Производство семенной кукурузы за это время выросло на 3 тыс. тонн, или на 25%, и составляет в среднем 15 тыс. тонн ежегодно. "Нашим земледельцам удалось достичь рекордных показателей в производстве маслосемян подсолнечника: в прошлом году урожай составил 56,2 тыс. тонн. Валовой сбор плодово-ягодной продукции также ежегодно ставит новые рекорды и превышает 680 тыс. тонн, за пять лет урожай вырос в 2,6 раза", - пояснил он.

Доля Кабардино-Балкарии в валовом сборе плодов и ягод в целом по стране составляет 16%.

"Кабардино-Балкария уже не первый год входит в пятерку лучших субъектов страны по темпам закладки многолетних плодово-ягодных насаждений. Ежегодно закладывается свыше 1 тыс. га насаждений интенсивного и суперинтенсивного типа", - добавил он, отметив, что в 2023 году, в весенний цикл закладки плодово-ягодных насаждений, посадили 450 га, осенью эта работа продолжится.

На сегодня площади многолетних плодово-ягодных насаждений в КБР составляют 26,7 тыс. га, а площадь интенсивных и суперинтенсивных садов достигла около 22 тыс. га.

Мелиорация в КБР

Земледельцы в Кабардино-Балкарии орошают более 30,5 тыс. га земли, что позволяет увеличить урожайность. Площади стали мелиорируемыми благодаря региональному проекту "Экспорт продукции АПК" нацпроекта "Международная кооперация и экспорт" и ведомственной программе "Развитие мелиоративного комплекса России".

"За последние пять лет (2019-2023 годы) в рамках указанных программ введено в эксплуатацию более 30,5 тыс. га орошаемых земель. На эти цели направлено более 2,3 млрд рублей бюджетных средств. Это небывалые масштабы для Кабардино-Балкарии", - рассказал Сижажев.

Всего в республике насчитывается 348 широкозахватных дождевальных машин и 20 спринклерных систем орошения. "Работы в этом направлении продолжаются, как результат проведенной в области мелиорации работы - из пригодных для орошения 130 тыс. га земель сельхозназначения фактически поливается более 70 тыс., или почти 55% условно орошаемой площади", - уточнил министр.

Объем продукции сельского хозяйства в Кабардино-Балкарии по итогам 2022 года составил 77,7 млрд рублей.