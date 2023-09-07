В Ульяновске запустили производство полного цикла автомобилей Sollers Argo

По словам председателя совета директоров ПАО "Соллерс" Адиля Ширинова, уровень локализации производства на 2024 год достигнет не менее 60%

УЛЬЯНОВСК, 7 сентября. /ТАСС/. Выпуск компактных малотоннажных грузовиков Sollers Argo начался в четверг в новом корпусе на промышленной площадке Ульяновского автомобильного завода, передает корреспондент ТАСС.

Церемония открытия сопровождалась выступлением живого оркестра. Старт производства в режиме телемоста дал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. "Рассчитываю на то, что вы регулярно будете радовать нас новинками, новыми моделями. Даю команду "старт" новому производству", - сказал он.

Как сообщил в приветственном слове председатель совета директоров ПАО "Соллерс" Адиль Ширинов, уровень локализации производства на 2024 год достигнет не менее 60%. "Ключевая особенность этого проекта - глубокая локализация. На следующий год мы рассчитываем достигнуть уровня не менее 60%", - сказал он.

Производство полного цикла включает сварку, окраску кабины и сборку Sollers Argo. Ранее в этом году ООО "Соллерс карго" приступило к сборке этой модели на производственной площадке. Плановые мощности рассчитаны на выпуск свыше 10 тыс. автомобилей в год в перспективе пяти лет. Общие инвестиции в проект составят более 1 млрд рублей.

Sollers Argo - компактный автомобиль для городских перевозок. Автомобиль имеет несколько модификаций под любые задачи по доставке грузов. Его полная масса от 2,5 тонн, грузоподъемность - менее 1 тонны. Грузовик оснастили экологичным двигателем, соответствующим классу Евро 5. Автомобиль отличает хорошая маневренность и минимальный радиус разворота. Это позволяет доставлять товары в районы с плотной городской застройкой.

Автомобиль укомплектован экономичным дизельным двигателем объемом 2 л и мощностью 130 л.с. при 3,6 тыс. оборотах в минуту. Малотоннажный грузовик также оснащен системами активной и пассивной безопасности, в том числе подушками безопасности водителя и пассажира, системами ABS, ASR, ESP.