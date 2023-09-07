Bloomberg: Китай планирует распространить запрет на использование iPhone на госкомпании

Газета The Wall Street Journal ранее утверждала, что власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях

НЬЮ-ЙОРК, 7 сентября. /ТАСС/. Китай планирует распространить запрет на использование iPhone на поддерживаемые правительством агентства и государственные компании. Об этом в четверг сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их информации, несколько агентств начали инструктировать сотрудников не брать на работу свои iPhone. Китай намерен распространить ограничение на множество государственных предприятий и других поддерживаемых правительством организаций, сообщили агентству анонимные источники. Неясно, сколько компаний или агентств смогут в конечном итоге ввести ограничения на использование iPhone, и пока еще не было никаких официальных или письменных запретов, отмечает Bloomberg.

Ранее газета The Wall Street Journal утверждала, что власти КНР запретили чиновникам центральных правительственных учреждений использовать смартфоны iPhone, а также другие устройства зарубежных брендов в рабочих целях.

15 мая 2019 года президент США Дональд Трамп подписал указ, вводящий режим чрезвычайного положения для защиты информационно-коммуникационной инфраструктуры страны от внешних угроз. В результате американский Минторг с 17 мая прошлого года внес крупного китайского производителя смартфонов и других видов электроники Huawei в черный список из-за угрозы национальной безопасности, что серьезно ограничило возможности компании закупать высокотехнологичное оборудование в Соединенных Штатах. В августе 2019 года в США вступил в силу запрет на закупку и использование американскими государственными учреждениями телекоммуникационного оборудования китайских компаний ZTE и Huawei. Аналогичные меры распространяются на системы видеонаблюдения и оборудование китайских компаний Hytera Communications Corporation, Hangzhou Hikvision Digital Technology и Dahua Technology, а также их дочерних предприятий.