Myanmar Airlines может начать полеты в Москву и Петербург

Россия и Мьянма возобновили прямое авиасообщение после 30-летнего перерыва

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания Myanmar Airlines может начать выполнять полеты в Москву и Санкт-Петербург, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько, слова которого приводятся в сообщении Росконгресса.

"Стратегическое партнерство в сфере гражданской авиации [между Мьянмой и Россией] будет успешно развиваться и в ближайшей перспективе авиакомпания начнет выполнять полеты в столицу России, в Москву, а также в Санкт-Петербург и другие города нашей страны. Со стороны Росавиации для открытия таких рейсов будет оказано всестороннее содействие", - подчеркнул Нерадько.

Как сообщалось ранее, Россия и Мьянма возобновили авиасообщение после 30-летнего перерыва. Мьянма стала 38-й страной, с которой у России есть прямое авиасообщение.