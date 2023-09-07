ВЦИОМ сообщил, что каждая вторая молодая россиянка хочет иметь бизнес в ближайшее время

Большая часть опрошенных россиян убеждены, что у мужчин и женщин одинаковые шансы на успех в бизнесе - 66%, говорится в результатах опроса

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Каждая вторая россиянка в возрасте 18-24 лет хочет заняться бизнесом в ближайший год или несколько, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения.

"Среди 18-24-летних показатель достигает 46%, практически каждая вторая хочет заняться бизнесом в ближайший год или несколько. До 45 лет он остается на уровне 20-25%, а после падает до 5% в группе 45-59-летних и 1% в старшей когорте", - говорится в результатах исследования.

Согласно опросу, бизнес есть у 5% женщин, чаще у молодых 25-34 лет - 10%. В ближайший год намерены заняться своим делом 4%, в течение нескольких лет еще 9%.

Кроме того, большая часть россиян убеждены, что сегодня у мужчин и женщин одинаковые шансы на успех в бизнесе - 66%. При этом каждый четвертый отметил, что шансов больше все-таки у мужчин (25%). О том, что шансов больше у женщин, респонденты говорят в пять раз реже (5%).

Опрос также показал, что 38% россиян уверены в отсутствии влияния пола на направление бизнеса. Однако большая часть - 48% - считают иначе и выделяют среди сфер бизнеса "женские". Прежде всего, это косметология, салоны красоты, парикмахерские, косметика и парфюмерия (32%). Далее следует торговля (12%), а затем образование, педагогика и воспитание; сфера обслуживания, бытовые услуги; производство и пошив одежды, мода (по 7%). Также 5% назвали медицину.