7 сентября, 08:52,
обновлено 7 сентября, 09:01

В Минцифры сообщили, что аккаунты на "Госуслугах" есть у 680 тыс. граждан новых регионов

Это 20% от числа выданных в регионах российских паспортов, отметил глава ведомства Максут Шадаев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 680 тыс. граждан РФ, проживающих в новых регионах страны, имеют подтвержденные учетные записи на портале "Госуслуги". Об этом в ходе совещания о реализации народной программы партии "Единая Россия" в новых регионах сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"На текущий момент у нас подтвержденные учетные записи на портале "Госуслуг" имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах", - сказал министр.

По его словам, эта цифра составляет чуть более 20% от общего количества выданных в регионах паспортов РФ. "Мы видим, что более 500 тыс. услуг через портал было оказано этим гражданам", - добавил Шадаев. 

Теги:
РоссияШадаев, Максут Игоревич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация