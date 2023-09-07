В Минцифры сообщили, что аккаунты на "Госуслугах" есть у 680 тыс. граждан новых регионов

Это 20% от числа выданных в регионах российских паспортов, отметил глава ведомства Максут Шадаев

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Свыше 680 тыс. граждан РФ, проживающих в новых регионах страны, имеют подтвержденные учетные записи на портале "Госуслуги". Об этом в ходе совещания о реализации народной программы партии "Единая Россия" в новых регионах сообщил глава Минцифры Максут Шадаев.

"На текущий момент у нас подтвержденные учетные записи на портале "Госуслуг" имеют 688 тыс. граждан, проживающих в новых регионах", - сказал министр.

По его словам, эта цифра составляет чуть более 20% от общего количества выданных в регионах паспортов РФ. "Мы видим, что более 500 тыс. услуг через портал было оказано этим гражданам", - добавил Шадаев.