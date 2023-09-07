В Петербурге спрос на рабочие специальности вырос на 38% с начала 2023 года

По данным руководителя пресс-службы HeadHunter СЗФО Марии Бузуновой, работу или подработку в городе ищут более 42,3 тыс. человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Спрос на сотрудников на предприятиях Петербурга вырос на 38% с начала 2023 года. Об этом сообщила ТАСС руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Западного федерального округа Мария Бузунова.

"С января по август петербургские работодатели разместили в сфере рабочего персонала более 88,5 тыс. вакансий. Что на 38% больше, чем за тот же период 2022 года", - сказала она.

Работу или подработку ищут чуть более 42,3 тыс. человек. Сокращение числа соискательской активности среди рабочих составило за год 20%.

По словам Бузуновой, работодатели продолжают стратегию "перекупания" работников у компаний-конкурентов. Медианная зарплата в январе 2023 года в сфере рабочего персонала в Петербурге составляла 61 954 рублей. Сейчас рабочим в Петербурге в среднем предлагают зарплату на уровне 70 тыс. рублей.

По прогнозам эксперта, скорее всего, в текущей ситуации работодатели будут испытывать такую же острейшую нехватку кандидатов в ближайшие месяцы. "То есть число кандидатов на рынке труда расти не будет точно, скорее всего, будет либо такое же медленное снижение, либо ситуация замрет на текущем низком уровне активности соискателей", - отметила Бузунова.