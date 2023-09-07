Медведев: портал "Я в России" может разоблачать фейки об отказе в услугах новым регионах

Глава "Единой России" предложил предусмотреть на портале соответствующий раздел или проводить такую работу по уже существующим разделам

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Портал "Я в России" должен разоблачать фейки о том, что жители новых регионов не смогут получить те или иные услуги. Об этом заявил председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о работе по народной программе партии в новых регионах.

"В отношении борьбы с фейками. Это огромная по сути программа, направленная против нашей страны, когда дезинформации подвергаются миллионы людей о том что, вот это вы не получите, это вам не положено, здесь будет плохо, здесь вы потеряете. И вот борьба с фейками, разоблачение тех самых вредоносных, лживых материалов, которые циркулируют по интернету, соответственно, указание на то, каким образом эти отношения регулируются по-настоящему - это тоже одна из задач портала ["Я в России"]", - сказал Медведев.

Он предложил предусмотреть на портале соответствующий раздел или проводить такую работу по уже существующим разделам. "Главное, чтобы людям это было удобно, чтобы это было читаемо, понятно, чтобы это все работало", - сказал Медведев. Председатель партии отметил, что методическая работа "над сугубо мирными вещами" - это залог победы. "Это и есть залог того, что правда на нашей стороне и победа будет за нами", - подчеркнул Медведев.

Предложения сенатора

О необходимости создания раздела по борьбе с фейками на портале сказала на совещании сенатор от ЛНР, замсекретаря генерального совета "Единой России" Дарья Лантратова. "Мы с вами прекрасно понимаем, что есть и те, кому не нравится видеть конструктивные, созидательные процессы, которые мы сегодня видим в наших новых регионах. К сожалению, в том числе и поэтому мы сталкиваемся сегодня с огромным потоком дезинформации и фейков в медиапространстве <...>. Чтобы помочь людям лучше сориентироваться в огромном информационном потоке, отделять правду от лжи, мы предлагаем рассмотреть возможность сделать в рамках портала "Я в России" раздел по разоблачению самых распространенных, популярных фейков. Это могло бы быть в виде таблицы, инфографики, карточек с фейковой информацией и реальным соответствием достоверной информации, ссылки на законы, конкретные аргументы", - сказала она на совещании.

По словам Лантратовой, в СМИ и, прежде всего, в интернете много того, что противоречит действующему законодательству РФ. "Рассказывается о несуществующих выплатах, льготах или, наоборот, много информации об их отсутствии. Заведомо ложная информация о функционировании органов государственной власти как республики, так и в целом Российской Федерации. Очень много мошеннических схем по оформлению документов, телефонное мошенничество и так далее", - констатировала она.

Замсекретаря генсовета "Единой России" подчеркнула, что все эти процессы и явления происходят по всей стране, не только в новых регионах, но именно жители не так давно вошедших в состав субъектов "особенно чувствительны к такой информации, поскольку они еще недостаточно владеют своими правами и возможностями в рамках российского законодательства". Лантратова добавила, что на портале можно было бы разобрать те схемы, которые встречаются наиболее часто, разместить там подробные рекомендации, как вести себя в той или иной ситуации.