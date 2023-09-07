Песков прокомментировал решение США направить конфискованные средства РФ на поддержку ВСУ

Пресс-секретарь президента России заявил, что каждый случай незаконного удержания российских средств за рубежом повлечет серьезные судебные разбирательства

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Каждый случай незаконного удержания средств РФ за рубежом повлечет серьезные судебные разбирательства, подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя решение США направить конфискованные средства подсанкционных бизнесменов на поддержку бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

"Восприняли [такое решение Вашингтона] абсолютно негативно. Все случаи, связанные с блокировкой, арестом иди другим удержанием каких-либо средств, относящихся к государственной, частной, смешанной собственности РФ за границей мы считаем незаконными актами. Безусловно, какие-либо утверждения, что им удалось найти обоснования для продолжения этого беззакония, являются абсолютным юридическим нонсенсом, и в любом случае они в дальнейшем приведут так или иначе к судебным разбирательствам", - сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что "ни один из случаев подобного незаконного удержания не будет оставлен без внимания". "Каждый случай имеет свои особенности и нужно разбираться в деталях каждого случая, но все это станет впоследствии достаточно серьезными судебными разбирательствами и просто так это оставлено не будет", - добавил Песков.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил, что Вашингтон выделит Киеву дополнительную помощь на сумму более $1 млрд, в том числе впервые направит Украине активы, изъятые у "подпавших под санкции российских олигархов".