ФАС оштрафовала "Эвалар" на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства

В рекламе сообщалось о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов, но, в соответствии с законом, реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России оштрафовала фармацевтическую компанию "Эвалар" на 350 тыс. рублей за нарушение рекламного законодательства. Об этом антимонопольное ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

"Служба признала рекламу ненадлежащей. В связи с тем, что в 2023 году компания уже привлекалась к административной ответственности за аналогичное нарушение, сумма штрафа была увеличена до 350 тыс. руб.", - говорится в сообщении.

Как пояснили в ФАС, в рекламе сообщалось о положительном действии препарата и эффективном избавлении от боли при лечении суставов. Также утверждалось, что препарат безвреден для желудка и эффективен ввиду натурального состава.

В то же время, в соответствии с законом, реклама лекарственных средств не должна гарантировать их положительное действие, безопасность, эффективность и отсутствие побочных эффектов. Кроме того, закон запрещает утверждать в рекламе, что безопасность и эффективность объекта рекламирования гарантированы его естественным происхождением, подчеркнули в антимонопольной службе.