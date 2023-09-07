Песков заявил, что в российской экономике все идет гораздо лучше, чем могло бы

Пресс-секретарь президента не стал комментировать высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, недовольного малым количеством строек, в том числе метро, в Германии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Положение дел в российской экономике гораздо лучше, чем могло бы быть, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти", - сказал представитель Кремля журналистам, описывая ситуацию в российской экономике.

Песков не стал комментировать высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, недовольного малым количеством строек, в том числе метро, в Германии. "Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы", - пояснил он.