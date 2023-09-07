7 сентября, 09:30,
обновлено 7 сентября, 10:03

Песков заявил, что в российской экономике все идет гораздо лучше, чем могло бы

Михаил Метцель/ ТАСС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Михаил Метцель/ ТАСС

Пресс-секретарь президента не стал комментировать высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, недовольного малым количеством строек, в том числе метро, в Германии

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Положение дел в российской экономике гораздо лучше, чем могло бы быть, уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Читайте также
Передача Киеву российских активов, снаряды с ураном и выборы в РФ. Темы брифинга Пескова

"Все идет гораздо лучше, чем могло бы идти", - сказал представитель Кремля журналистам, описывая ситуацию в российской экономике.

Песков не стал комментировать высказывания канцлера ФРГ Олафа Шольца, недовольного малым количеством строек, в том числе метро, в Германии. "Пусть немцы сами разбираются со своей экономикой. У нас есть своя экономика, у нее есть свои достижения, свои проблемы", - пояснил он. 

Теги:
РоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация