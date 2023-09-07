В Нижегородской области наладили выпуск импортозамещающей продукции для строительства

На предприятии "Стандарт-Старвуд" планируют выпускать до 22 млн кв. м пленки для ламинирования фанеры ежегодно

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Компания "Стандарт-Старвуд" при поддержке Фонда развития промышленности запустила в Нижегородской области серийное производство импортозамещающей пленки для ламинирования фанеры, которая используется в строительстве, мебельном производстве, автомобилестроении и судостроении. Ранее ее в основном поставляли из-за рубежа, сообщили ТАСС в пресс-службе ФРП.

"Общие инвестиции в проект превысили 130 млн рублей, из которых 50 млн рублей предоставил федеральный Фонд развития промышленности в виде льготного займа по флагманской программе "Проекты развития", - отметили в пресс-службе.

Производство размещено в Урени, полная мощность линии по выпуску пленки составляет до 22 млн кв. м в год. По данным компании, ранее доля импорта такой пленки для ламинирования фанеры на российском рынке составляла от 55 до 70%. В основном ее поставляли производители из Германии, Малайзии и Китая. После запуска еще двух линий по выпуску пленки "Стандарт-Старвуд" планирует снизить долю импорта на 35% и более.

Фенольная пленка представляет собой крафт-бумагу, пропитанную специальным составом. Все сырье - отечественное, уровень локализации - 100%. Использование пленки придает фанере повышенную износостойкость.

Фонд развития промышленности создан для модернизации российской промышленности, организации новых производств и обеспечения импортозамещения. Программы ФРП позволяют российским предприятиям получить доступ к льготному заемному финансированию, необходимому для запуска производств уникальных отечественных продуктов, а также аналогов передовых международных разработок.