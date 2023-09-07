Авиакомпания "ЮВТ Аэро" запускает полеты из Нижнего Новгорода в Пермь

Рейсы планируют осуществлять на CRJ-200 в компоновке на 50 посадочных мест

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 7 сентября. /ТАСС/. Авиакомпания "ЮВТ Аэро" с 13 сентября приступает к выполнению рейсов из международного аэропорта Нижнего Новгорода в Пермь, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Это новое направление для авиакомпании из Нижнего Новгорода. Полеты будут выполняться дважды в неделю по средам и четвергам", - говорится в сообщении.

Для полетов используют суда CRJ-200 в одноклассной компоновке на 50 посадочных мест. Сейчас авиакомпания выполняет рейсы из Нижнего Новгорода в Казань, Астрахань, Томск.