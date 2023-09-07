Валютные резервы Китая в августе уменьшились на $44,2 млрд

За месяц они сократились на 1,38 процентного пункта

ПЕКИН, 7 сентября. /ТАСС/. Народный банк Китая (Центробанк) в августе уменьшил объем национальных валютных резервов по сравнению с июлем на $44,2 млрд. Об этом сообщило Государственное управление валютного контроля КНР.

Как уточняется в распространенном заявлении, резервы Китая теперь составляют $3,1601 трлн. За минувший месяц они сократились на 1,38 процентного пункта.

По данным ведомства, указанные изменения обусловлены "мировыми макроэкономическими показателями, монетарными стратегиями ведущих экономик и связанными с ними ожиданиями, повышением индекса доллара и удешевлением глобальных финансовых активов". "Экономика нашей страны сохраняет положительную тенденцию к росту, демонстрирует устойчивость. У нее большой потенциал, активность поддерживается на должном уровне, - прокомментировало госуправление. - Ситуация улучшается, не претерпевая изменений. Это в целом положительно отражается на стабильности валютных резервов".

Согласно статистике, в 2021 году ЦБ КНР увеличил резервы валюты на 1%, до примерно $3,25 трлн, а в 2022-м - сократил их на 3,7%, до $3,12 трлн.