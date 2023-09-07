"Системный оператор" ожидает роста энергопотребления в России по итогам года на 1,12%

Согласно материалам СО ЕЭС, рост энергопотребления в 2024 году может составить 2,71%

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. "Системный оператор" Единой энергосистемы (СО ЕЭС) ожидает роста энергопотребления в РФ на уровне 1,12%, до 1,119 трлн кВт⋅ч, следует из материалов организации.

Рост энергопотребления в 2024 году может составить 2,71%, при этом абсолютный показатель прогнозируется на уровне 1,149 трлн кВт⋅ч, а в 2025 году - 2,62% (1,179 трлн кВт⋅ч).

Среднегодовой темп прироста потребления электроэнергии при этом составит 2%, потребления мощности - 2,1%.

"У нас растет энергопотребление. Мы устойчиво растем, в этом году, я уверен, будет следующий рекорд", - сказал глава СО ЕЭС Федор Опадчий в ходе конференции потребителей электроэнергии, отметив при этом, что экономика развивается по территориям неравномерно, соответственно, динамика потребления по стране различается.

Потребление электроэнергии в Единой энергосистеме России по итогам 2022 года увеличилось на 1,5% по сравнению с показателем 2021 года и составило 1,11 трлн кВт⋅ч.