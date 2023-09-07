В Прикамье запустили две мусоросортировочные станции мощностью 55 тыс. тонн в год

Объекты общей стоимостью около 38 млн рублей построили за счет средств инвесторов

ПЕРМЬ, 7 сентября. /ТАСС/. В Чайковском и Осинском городских округах Пермского края запустили две мусоросортировочные станции общей мощностью обработки 55 тыс. тонн в год, сообщает пресс-служба ППК "Российский экологический оператор".

"Мощность обработки ТКО [на мусоросортировочных станциях в Чайковском и Осинском городских округах] составляет 25 и 30 тыс. тонн в год соответственно. Объекты были созданы полностью за счет собственных средств инвесторов с использованием только отечественного оборудования общей стоимостью 37,83 млн рублей", - сообщил генеральный директор РЭО Денис Буцаев, отметив, что прием ТКО на объектах планируют начать после получения всех разрешительных документов и установления тарифов.

По данным компании, в 2023 году в Прикамье также реконструировали мусоросортировочный комплекс в селе Лобаново. Вместе с двумя новыми станциями на территории региона планируют обрабатывать 265 тыс. тонн ТКО в год. Планируется, что дополнительно в крае создадут еще один объект обработки ТКО в Березниках, что позволит увеличить мощности на 80 тыс. тонн в год.

Помимо этого, в Прикамье открываются экопункты по приему вторсырья, где любой желающий за вознаграждение может сдать пластиковые и стеклянные бутылки, алюминиевые банки, макулатуру, ящики для фруктов и другое. Планируется, что к 2024 году только в Перми появится 10 таких пунктов. По словам губернатора Пермского края Дмитрия Махонина, цель проекта - сделать сортировку отходов привычной для жителей региона. "Важно повышать экологическую грамотность населения - объяснять, в том числе через СМИ, насколько необходимо внедрение сортировки - от этого напрямую зависит состояние окружающей среды", - сообщал глава Прикамья.

Мероприятия по обустройству новых точек сбора вторсырья и внедрению раздельного сбора мусора в Пермском крае ведутся в рамках национального проекта "Экология", утвержденного президентом России Владимиром Путиным. Цель нацпроекта - к 2030 году сортировать 100% объема ТКО и снизить на 50% ТКО, которые направляются на полигоны.

Компания "Российский экологический оператор" создана по указу президента 14 января 2019 года. Задача РЭО - сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами в России.