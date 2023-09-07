Wildberries ожидает по итогам года роста оборота на 80-85%

По словам совладельца онлайн-ретейлера Владислава Бакальчука, оборота может увеличиться до 3 трлн рублей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Wildberries ожидает по итогам 2023 года роста оборота площадки на 80-85% по сравнению с предыдущим годом - до 3 трлн рублей. Об этом сообщил совладелец Wildberries Владислав Бакальчук.

"Рост - где-то 80-85%. <...> 3 трлн рублей", - сказал Бакальчук в ходе New Retail Forum, отвечая на вопрос, какой оборот ожидает компания по итогам текущего года.

Динамика показателя, по его словам, будет обеспечена благодаря общему росту рынка: увеличивается как число клиентов, так и количество товаров.

Wildberries - крупнейший российский онлайн-ретейлер. Оборот площадки за 2022 год вырос по сравнению с предыдущим годом на 98% и составил 1,669 трлн рублей. Помимо России, Wildberries работает на рынках Белоруссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Узбекистана, Израиля и Азербайджана.