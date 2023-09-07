В Херсонской области заявили, что до конца года там не останется "белых пятен" без связи

Председатель правительства региона Андрей Алексеенко сообщил о продолжении большой программы модернизации объектов связи по всей территории области

ГЕНИЧЕСК, 7 сентября. /ТАСС/. Модернизация объектов связи в Херсонской области идет с опережением графика и до конца года в населенных пунктах не останется "белых пятен", сообщил в Telegram-канале председатель правительства региона Андрей Алексеенко.

"Мы продолжаем большую программу модернизации объектов связи по всей территории области. Всего за этот год планировали ввести больше 300 новых базовых станций. Но работа идет с опережением графика, и станций успеваем запустить даже больше. К концу года "белых пятен" без связи в наших населенных пунктах быть не должно", - написал Алексеенко.

По его словам, надежная мобильная связь и скоростной интернет заработали в самых отдаленных районах прифронтовой 15-километровой зоны вдоль Днепра. "Это Великолепетихский и Горностаевский округа. Восстановлены шесть объектов связи и построено с нуля еще две башни. В общей сложности заработали 16 новых базовых станций формата 2G/4G в населенных пунктах Великая Лепетиха, Князегригорьевка, Каиры, Горностаевка. Работу провел оператор связи ООО "К-Телеком", - написал он.

Алексеенко отметил, что "нормальная современная связь в этих районах, где обстрелы нацистов происходят ежедневно, просто критически важна". "В том числе и для организации дистанционного обучения школьников", - добавил председатель правительства Херсонской области.