На федеральной трассе из Екатеринбурга в Тюмень открыли путепровод

После открытия пропускная способность на этом участке трассы должна вырасти вдвое - до 1,4 тыс. машин в час

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев открыл путепровод в Богдановиче, расположенный на федеральной трассе Екатеринбург - Тюмень, сообщили журналистам в департаменте информационной политики региона.

"Евгений Куйвашев открыл движение по новому путепроводу в Богдановиче, который ликвидирует пробки на важном отрезке федеральной трассы Екатеринбург - Тюмень, пересекающем железнодорожный переезд. Пропускная способность на этом участке федеральной трассы вырастет в два раза - с 700 до 1,4 тыс. машин в час", - говорится в сообщении.

Движение организовали по двум полосам, ширина каждой из которых составляет 3,5 м. По обеим сторонам путепровода, проходящего через железнодорожный узел, оборудовали тротуары для пешеходов.

Строительство путепровода началось в сентябре 2022 года. Тогда в департаменте информационной политики отмечали, что создание путепровода позволит устранить для местных жителей и транзитного транспорта многочасовые пробки, работы планировали провести в три этапа и завершить до конца 2024 года. Стоимость работ тогда оценивалась в 324 млн рублей.