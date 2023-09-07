7 сентября, 11:28

Польша предложила ЕК выработать механизм финансовой поддержки вывоза зерна с Украины

По словам министра сельского хозяйства и развития сельской местности Роберта Телуса, если ЕС откажется продлить после 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, то Польша сделает это в одностороннем порядке

ТАСС, 7 сентября. Польша предлагает Еврокомиссии (ЕК) создать механизм финансовой поддержки фирм, вывозящих украинское зерно. Об этом агентству РАР сообщил министр сельского хозяйства и развития сельской местности Роберт Телус.

"В рамках этого механизма транспортные фирмы могли бы получать доплаты за каждую тонну зерна, вывезенную лучше всего за пределы Европы", - сказал он.

Министр подтвердил, что в Брюсселе во время встречи во вторник рабочей группы по вопросу импорта зерна с Украины Польша подняла вопрос о создании ЕК финансового механизма для Украины, чтобы та могла организовать вывоз своего зерна.

"Речь идет о цене. Если сейчас зерно вывозят по суше, то надо найти инструменты, которые мобилизуют тех, кто ведет торговлю, то есть фирмы. Надо финансово заинтересовать эти фирмы, чтобы зерно поехало в те страны, где его будет не хватать или где уже не хватает", - сказал Телус.

Он признал, что "трудно сказать, примет ли ЕК это предложение", но польская сторона "будет играть жестко и ставить этот вопрос".

Ссылаясь на свой разговор с премьер-министром Матеушем Моравецким, Телус сообщил, что, если ЕС откажется продлить после 15 сентября запрет на импорт зерна с Украины, то Польша сделает это в одностороннем порядке. 

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