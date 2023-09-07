В Байкальске в эксплуатацию ввели новую подстанцию

По данным пресс-службы правительства Иркутской области, новый объект в 2,5 раза увеличил мощность центра энергопитания моногорода

ИРКУТСК, 7 сентября. /ТАСС/. Новую подстанцию ввели в эксплуатацию в Байкальске Иркутской области, где современная инженерная инфраструктура необходима в связи с масштабными планами по развитию моногорода и туристической зоны. Благодаря новому объекту мощность центра питания Байкальска выросла в 2,5 раза, сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Новую подстанцию построили в Байкальске. Это первый такой объект, возведенный на этой территории со времен запуска БЦБК [Байкальского целлюлозно-бумажного комбината], то есть с 1960-х годов. Подстанцию построили за 1,5 года в рамках инвестпрограммы "Облкоммунэнерго". Ее стоимость - 400 млн рублей. Благодаря новому объекту мощность центра питания Байкальска увеличивается в 2,5 раза", - говорится в сообщении.

Как сообщила пресс-служба предприятия "Облкоммунэнерго", линии от новой подстанции пойдут в город и турзону "Ворота Байкала", где строятся объекты туристической инфраструктуры.

Основные энергообъекты, которые до этого обеспечивали энергоснабжение Байкальска, построили в 1961-1963 годах, когда возводился БЦБК и поселок строителей, ставший после открытия комбината городом. После закрытия БЦБК в 2013 году в Байкальске решили развивать туризм, создали особую экономическую зону для привлечения инвесторов. Даже с учетом закрытия комбината мощности местной энергосистемы стало не хватать.

Байкальск находится на южном берегу Байкала, население города превышает 12 тыс. человек. БЦБК был градообразующим предприятием, проработавшим с 1966 по 2013 год. В конце 2022 года правительство России утвердило программу социально-экономического развития Байкальска. Она включает 62 мероприятия, в частности модернизацию инженерной инфраструктуры, расселение аварийного жилья, создание кварталов малоэтажной деревянной застройки, развитие транспортной системы.

Параллельно с этим развивается турзона "Ворота Байкала". В ней зарегистрированы 18 резидентов с проектами по созданию туристической инфраструктуры, в частности крупных отелей. Некоторые из инвесторов уже построили либо строят свои объекты.