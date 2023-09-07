Минэнерго сообщило об обсуждении с Кубой строительства генерирующих мощностей в республике

Замминистра российского ведомства Евгений Грабчак и кубинский министр энергетики и горнодобывающей промышленности Висенте Антонио де Ла О Леви также затронули взаимодействие в нефтегазовой сфере, в том числе вопросы, связанные с нефтедобычей

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Россия и Куба обсуждают строительство новых генерирующих мощностей в республике, а также модернизацию объектов электроэнергетики на территории Кубы. Об этом говорится в сообщении Минэнерго РФ по итогам рабочей встречи замминистра энергетики РФ Евгения Грабчака с министром энергетики и горнодобывающей промышленности Республики Куба Висенте Антонио де Ла О Леви.

Кроме того, стороны обсудили взаимодействие в нефтегазовой сфере, в том числе вопросы, связанные с нефтедобычей.

"Электроэнергетика играет определяющую роль в экономике Республики Куба и должна стать фундаментом для развития всех отраслей, в том числе ТЭК", - отметил замминистра, слова которого приводятся в сообщении.