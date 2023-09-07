На форуме TNF обсудят новую модель диалога с партнерами России в сфере энергетики

Среди заявленных тем, в частности, оказался вопрос идеологизации топливно-энергетического комплекса в мире и стремления Запада минимизировать роль углеводородов, что "напрямую ударяет по интересам России"

ТЮМЕНЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Участники сессии "Модель "Незапад": новая реальность для российского ТЭК" на форуме TNF в Тюмени обсудят изменение традиционных связей России в энергетической сфере и поиск новых перспективных инвестиционных и технологических партнеров. Об этом сообщил ТАСС директор Центра исследований политических элит Института международных исследований МГИМО МИД России Евгений Минченко, который станет модератором дискуссии.

"Важная история сегодня, например, битва за технологические платформы, в частности за технологии хранения энергии. Интересно будет обсудить переход на новые технологические платформы, в частности вопрос насколько нашим партнером может являться Китай, является ли альтернативной или дополнением Китаю Индия", - сказал Минченко.

Основными спикерами на сессии, организованной при поддержке МГИМО, станут представители главного дипломатического вуза России. В частности, в дискуссии примут участие директор Центра евроазиатских исследований Института международных исследований МГИМО Иван Сафранчук и директор центра экспертизы санкционной политики Института международных исследований МГИМО Екатерина Арапова.

Минченко отметил, что участники дискуссии обсудят глобальные мировые тенденции и их влияние на российский ТЭК. В частности, планируется затронуть вопрос идеологизации топливно-энергетического комплекса в мире и стремления Запада минимизировать роль углеводородов, что "напрямую ударяет по интересам России".

Промышленно-энергетический форум TNF (ранее - Тюменский нефтегазовый форум) - главная отраслевая площадка в России, объединяющая поставщиков и заказчиков для поиска и реализации совместных решений в энергетике. Форум пройдет с 18 по 21 сентября в Тюмени. В 2022 году форум объединил 40 мероприятий деловой программы, в которых поучаствовали 9 тыс. человек, выставка TNF EXPO прошла на площади 3 тыс. кв. м, ее посетили 5 тыс. человек, приняли участие 60 компаний.

ТАСС является генеральным информационным партнером форума.