Еврокомиссия подготовила для компаний памятку для снижения рисков обхода санкций против РФ

В руководстве приводится перечень индикаторов, которые предупреждают о потенциальном обходе санкций

БРЮССЕЛЬ, 7 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) разработала специальное руководство для европейских компаний по выявлению рисков обхода санкций в отношении России. Об этом говорится в распространенном заявлении ЕК.

Отмечается, что документ представляет из себя "практическое руководство, описывающее последовательные шаги, которые должны применяться операторами ЕС при проведении оценки стратегических рисков". "Это должно максимально снизить их подверженность схемам обхода санкций", - отметили в ЕК.

В руководстве приводится перечень индикаторов, которые предупреждают о потенциальном обходе санкций. В заявлении ЕК не назвала эти индикаторы, указав лишь, что они "относятся к деловым партнерам и клиентам".

ЕС с февраля 2022 года ввел 11 пакетов санкций против России из-за военной операции Москвы на Украине. Первые 10 пакетов санкций представляли собой прямые ограничения, которые Евросоюз вводил в отношении двусторонней торговли, транспортных связей, финансовых отношений с Москвой. В 11-м пакете впервые введен принцип экстерриториальности санкций - Брюссель решил вводить санкции против компаний из третьих стран, которые он заподозрит в реэкспорте в Россию санкционных европейских товаров или оказании услуг, например по перевозке нефти без учета так называемого потолка цен, который пытается навязать Группа семи. Впоследствии в Брюсселе подчеркивали, что отныне приоритетом в санкционной политике ЕС в отношении России является не введение новых санкций, а борьба с обходом уже введенных рестрикций.