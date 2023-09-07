Путин поручил обеспечить поддержку исследовательских центров в сфере ИИ до 2030 года

Согласно соответствующему документу, необходимо обратить внимание на проведение ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить поддержку до 2030 года исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта (ИИ) с упором на алгоритмы машинного обучения и развитие больших языковых моделей, сообщается на сайте Кремля.

"Правительству РФ обеспечить до 2030 года реализацию мер поддержки деятельности исследовательских центров в сфере искусственного интеллекта, обратив особое внимание на необходимость проведения ими исследований по оптимизации алгоритмов машинного обучения и процессов вычислений, в том числе связанных с развитием больших языковых моделей и технологий генеративного искусственного интеллекта", - говорится в опубликованном перечне поручений.

Сделать это необходимо, предусмотрев ежегодное финансирование таких мер поддержки из федерального бюджета. Глава государства ждет доклад до 1 декабря и далее один раз в год.

Правительству совместно с Российской академией наук поручено следить за эффективностью расходования бюджетных средств на финансирование исследований в сфере ИИ. Доклад по этому вопросу должен быть готов до 15 ноября.

Кроме того, президент распорядился принять дополнительные меры по повышению уровня компетенций в сфере ИИ специалистов ключевых отраслей экономики и социальной сферы, а также специалистов по государственному и муниципальному управлению. Для этого необходимо обеспечить с 2024 года "поэтапное применение образовательного модуля "Системы искусственного интеллекта" в составе образовательных программ высшего образования и программ повышения квалификации в качестве обязательного модуля". Доклад по этому вопросу должен быть подготовлен до 1 марта 2024 года.