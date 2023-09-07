На Украине сообщили, что Хорватия начала экспорт украинского зерна через свои порты

Министр экономики страны Юлия Свириденко отметила готовность расширять возможности транспортного коридора

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Хорватия начала экспортировать украинское зерно через свои порты, Украина готова участвовать в развитии этого транспортного коридора. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко по итогам встречи с премьером Хорватии Андреем Пленковичем.

"Украинское зерно уже пошло на экспорт через хорватские порты, - цитирует Свириденко пресс-служба Минэкономики Украины. - Мы готовы расширять возможности транспортного коридора. Мы считаем, что этот логистический маршрут будет играть важную роль в двусторонней торговле между нашими странами ".

По информации министерства, собеседники также "обсудили важность совместного решения вопроса об ограничениях для украинского экспорта".

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Киев и Загреб договорились об использовании хорватских портов на Дунае и в Адриатическом море для транспортировки украинского зерна. Он не стал раскрывать подробности соглашения. Как позже заявил министр иностранных и европейских дел Хорватии Гордан Радман, Загреб работает над расширением мощностей по экспорту украинского зерна через свои порты на побережье Адриатического моря и терминал Вуковара на Дунае.

Экспорт украинской аграрной продукции на мировые рынки через хорватские порты на Адриатике осложняется необходимостью ее доставки из гавани Вуковара на Дунае. Расстояние от Вуковара до крупнейшей морской гавани страны в Риеке составляет более 450 км, а пропускная способность железнодорожных магистралей ограничена. Грузовые терминалы в Сплите и Плоче находятся на еще более значительном расстоянии от придунайской Хорватии, так как прямая дорога между двумя частями страны пролегает через территорию Боснии и Герцеговины.