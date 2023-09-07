Индекс Мосбиржи опустился ниже 3 200 пунктов впервые с 30 августа

К 14:20 мск курс доллара на валютных торгах снижался до 97,72 рубля, евро - до 104,71 рубля

МОСКВА, 7 сентября. /ТАСС/. Индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 3 200 пунктов впервые с 30 августа 2023 года, свидетельствуют данные Московской биржи.

По данным на 14:10 мск, индекс Мосбиржи снижался на 1,73% - до 3 189,29 пункта. По данным на 14:20 мск, индекс Мосбиржи немного замедлил снижение на 1,44% - до 3 198,59 пункта, индекс РТС снижался на 0,87% - до 1 029,56 пункта.

На открытии торгов индекс Мосбиржи вырос на 0,07% - до 3 247,9 пункта, а индекс РТС находился на уровне 1 041,04 пункта (+0,24%).

К 14:20 мск курс доллара на валютных торгах Мосбиржи снижался на 0,42%, до 97,72 рубля, евро - на 0,71%, до 104,71 рубля. В то же время юань терял 0,78%, опускаясь до 13,297 рубля.