В Свердловской области выделили 237,9 млн рублей на газификацию двух отдаленных округов

Большую часть денег направят на возведение к 2025 году газопровода высокого давления, который свяжет Пышму, Первомайский и Камышлов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 сентября. /ТАСС/. В Свердловской области направили почти 238 млн рублей на строительство газопроводов в Камышловском и Туринском городских округах, расположенных в восточной части региона. Об этом сообщили журналистам в областном департаменте информационной политики.

"Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев направил 237,9 млн рублей на строительство инфраструктурных объектов, необходимых для газификации Камышловского и Туринского городских округов. Соответствующее решение принято 7 сентября на заседании правительства Свердловской области", - говорится в сообщении.

Более 233,3 млн рублей направят на строительство к 2025 году газопровода высокого давления, связывающий поселки Пышму, Первомайский и Камышлов. Его протяженность составит 25,5 км. "В результате реализации инвестиционного проекта будут созданы условия свободного подключения потребителей Камышловского городского округа и муниципального района к вновь построенным сетям газораспределения, а также создана возможность газоснабжения новых производств, увеличения объемов поставки и транспортировки природного газа", - цитирует департамент министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова.

Еще почти 4,6 млн направят на строительство распределительной сети газоснабжения в Туринске в 250 км от Екатеринбурга. Это позволит создать техническую возможность перевода на природный газ семи многоквартирных домов, где проживают 514 человек.

Всего в Свердловской области с 2018 по 2023 год за счет бюджетных и внебюджетных источников построили более 2,5 тыс. км газовых сетей. По данным областного правительства, программой социальной догазификации в регионе планируют охватить более 90 тыс. домовладений.

Президент России Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию в 2021 году поручил обеспечить бесплатное строительство подводящих газовых сетей к границам земельных участков. Газ до участка подводится за счет средств Единого оператора газификации - ПАО "Газпром" - и инвестиционных надбавок газораспределительных организаций, также средства могут привлекать за счет льготных кредитов и займов.